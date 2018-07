POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Bushaltestelle in der Sulgauer Straße beschädigt- Polizei sucht Zeugen

Schramberg-Sulgen (ots) - Am Samstagmorgen gegen 1 Uhr traten und schlugen drei junge Männer die Scheibe einer Bushaltestelle in der Sulgauer Straße auf Höhe des Pfarrhofs der katholischen Kirche ein. Die Personen sollen alle Mitte 30 gewesen sein. Sie wurden nach der Tat von einem gleichaltrigen Mann mit Basecap in einem grauen Subaru abgeholt. Im Anschluss fuhren sie in dem Wagen mit Rottweiler Zulassung in Richtung Ortsmitte davon. Der Schaden durch das Zerstören der mannshohen Scheibe wird auf ungefähr 350 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schramberg ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Falls Sie Hinweise zur Sache geben können, werden Sie gebeten sich unter 07422 27010 zu melden.

