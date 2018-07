POL-TUT: (Haigerloch) Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW lebensgefährlich verletzt

Haigerloch (ots) - Am Samstag gegen 17.15 Uhr kam es auf der Landstraße 410 zwischen Haigerloch und Rangendingen zu einem folgenschweren Unfall, bei dem ein Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte. Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer befuhr die Landstraße von Rangendingen in Richtung Haigerloch. Am Ende einer langen Geraden, kurz nach der Abzweigung nach Stetten, kam er aus bislang noch unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und prallte dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 58-jährigen Opellenker zusammen. Trotz Ausweichmanöver konnte der Opelfahrer die seitliche Kollision mit dem Motorrad nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer flog über den Pkw und kam neben der Landstraße zum Liegen. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum in Tübingen gebracht. Der 58-jährige Autofahrer und seine 57 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 18 000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren jeweils mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

