POL-TUT: (Balingen-Weilstetten) Bei Vorfahrtsunfall zwei Autofahrerinnen verletzt

Balingen-Weilstetten (ots) - Weil eine Autofahrerin an der Kreuzung Roßwanger Straße/ Rottweiler Straße die Vorfahrt einer anderen PKW-Lenkerin missachtete, kam es am Freitagmittag zum Unfall, bei dem beide Fahrerinnen nicht unerheblich verletzt wurden. Die die 50 Jahre alte Fahrerin eines VW kam aus der Roßwanger Straße und fuhr in die bevorrechtigte Rottweiler Straße ein, die zeitgleich von einer ebenfalls 50 Jahre alten Seatlenkerin befahren wurde. Bei der darauffolgenden Kollision erlitt die Seatfahrerin Brüche am Arm und den Rippen. Die Unfallverursacherin zog sich Prellungen und ein Schleudertrauma zu. Beide Frauen wurden zur weiteren Behandlung ins Zollernalb-klinikum gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 25 0000 Euro geschätzt. Sie wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.

