POL-TUT: (Bad Dürrheim) Nach Sachbeschädigung und Beleidigung - Nacht endet im Gewahrsam

Bad Dürrheim (ots) - In Polizeigewahrsam genommen werden musste am Samstagmorgen ein junger Mann, der ein Fahrzeug und den Schaukasten einer Kirche beschädigt hatte und die hinzugerufenen Polizisten beleidigte. Der junge Mann fiel mehreren Anwohnern auf, da er herumschrie und Fahnen an einem geparkten PKW in der Hofstraße abbrach. Die hinzukommenden Polizeibeamten begleiteten ihn zu seiner Wohnung und wurden währenddessen von dem alkoholisierten 23-Jährigen beleidigt. Die Beamten waren kaum in der Wohnung um ihn Angehörigen zu übergeben, da flüchtete der Betrunkene aus einem Fenster und schlug den Schaukasten einer Kirche ein. In der Luisenpassage trafen die Polizisten abermals auf den jungen Mann, der sich zwischenzeitlich mit einem Ast und einer Absperrbake bewaffnet hatte. Er konnte letztendlich überredet werden die Gegenstände beiseitezulegen. Nach Prüfung seines Gesundheitszustandes wurde er in Gewahrsam genommen. Er muss nun mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beamtenbeleidigung rechnen.

