POL-TUT: (Tuttlingen) Rauchentwicklung durch überhitzten Lüftungsmotor im Klinikum Tuttlingen

Tuttlingen (ots) - Da ein Lüftungsmotor heiß lief kam es am Freitagabend im Klinikum Tuttlingen im Bereich der Intensivstation zu einer leichten Rauchentwicklung. Durch diesen Rauch wurde die Brandmeldeanlage aktiviert, was zu einem großen Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften am Klinikum führte. Mithilfe der Wärmebildkamera der Feuerwehr und den Kenntnissen von technischem Personal des Krankenhauses konnte der Lüftungsmotor als Ursache ausgemacht werden. Ein Keilriemen hatte sich abgerieben und den Rauch verursacht. Aufgrund des Alarmes wurden die Patienten der Intensivstation innerhalb des Klinikums verlegt. Der Krankenhausbetrieb konnte ansonsten ungestört weiter geführt werden. Verletzt wurde durch die Rauchentwicklung niemand. Die Intensivstation wurde im Anschluss gereinigt und gelüftet. Die Patienten konnten kurze Zeit darauf wieder zurückverlegt werden. Die Feuerwehr war nach Alarmauslösung mit 81 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit 29 Helfern vor Ort.

