POL-TUT: (VS-Schwenningen) Mit Motorroller gegen Verkehrsteiler gefahren- Fahrer verletzt

VS-Schwenningen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstags kollidierte der Fahrer eines Motorrollers mit einem Verkehrsteiler in der Alleenstraße und prallte gegen das dortige Verkehrszeichen. Er stürzte in der Folge vom Zweirad auf die Alleenstraße und brach sich die Schulter. Da der 44-jährige Fahrer stark nach Alkohol roch, veranlassten die Beamten im Schwarzwald-Baar-Klinikum eine Blutentnahme. Des Weiteren steht im Raum, dass der Roller nicht gedrosselt ist und der Besitzer somit keine gültige Fahrerlaubnis hat. Der Schaden am Motorroller beläuft sich auf 100 Euro.

