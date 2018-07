POL-TUT: (Balingen) Während der Notdurft beklaut- Polizei sucht nach Zeugen

Balingen (ots) - Ein Unbekannter nutzte am gestrigen Freitag gegen 20.30 Uhr die Notlage eines Mannes aus und stahl aus dessen Jacke eine Geldbörse. Der 26 Jahre alte Mann hatte die Jacke vor der öffentlichen Toilette im City Center in der Wilhelmstraße abgelegt, um diese zu Benutzen. Im kurzen Zeitraum der Benutzung machte sich der Dieb an der Jacke zu schaffen und entnahm den braunen Ledergeldbeutel. In diesem befanden sich Bargeld und diverse Karten. Der bestohlene Mann hat sich inzwischen an das Polizeirevier Balingen gewandt. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter 07433 2640 zu melden.

