POL-TUT: (Bisingen) Radfahrer nach Kollision mit geparktem Auto verletzt

Bsingen (ots) - Aus noch nicht geklärter Ursache fuhr ein Radfahrer am Freitagabend in der Straße An der Bismarckhöhe gegen ein geparktes Auto und verletzte sich dabei. Der 49-jährige Mann schlug mit seinem Kopf auf der Heckscheibe des Skoda auf und durchschlug diese. Er zog sich durch das Glas mehrere tiefe Schnittwunden im Bereich des Halses und Kopfes zu. Er wurde in das Krankenhaus nach Balingen eingeliefert. Einen Helm trug er zum Unfallzeitpunkt nicht. Der Schaden am Skoda beläuft sich auf 1200 Euro.

