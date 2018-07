POL-TUT: (Baiersbronn) Wohnung in Freudenstädter Straße gerät in Brand

Baiersbronn (ots) - Die Polizei ist derzeit bei eim Wohnungsbrand in der Freudenstädter Straße in Baiersbronn. Dort brach aus noch nicht abschließend geklärter Ursache ein Feuer aus, das sich rasch in der Wohnung ausbreite, bis letztendlich zwei Stockwerke den Flammen zum Opfer fielen. Der Schaden wird nach jetzigem Stand auf 150 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die freiwillige Feuerwehr Baiersbronn ist mannstark vor Ort und hat den Brand inzwischen gelöscht. Die Kriminalpolizei wurde zur Ermittlung der Brandursache hinzugezogen. Die Freudenstädter Straße war aufgrund des Feuers zeitweise gesperrt, ist inwischen aber wieder freigegeben.

