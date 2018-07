POL-TUT: (Brigachtal-Klengen) Kind von PKW erfasst und leicht verletzt

Brigachtal-Klengen (ots) - Am Freitagmittag verletzte sich ein 11 Jahre alter Junge leicht, als er beim Überqueren der Hauptstraße an einem Fußgängerüberweg von einem PKW erfasst wurde. Der Junge sprang auf Höhe des Fußgängerweges von rechts die Treppen herunter und rannte im Anschluss über den Fußgängerüberweg. In diesem Moment fuhr der 69- jährige Audifahrer die Hauptstraße in Richtung Kreisverkehr entlang. Durch den Zusammenstoß erlitt das Kind eine Gehirnerschütterung und Prellungen. Es wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum verbracht. Am Audi entstand ein Schaden von 3000 Euro.

