POL-TUT: (Balingen-Ostdorf) Einbruch bei der Firma Jetter Grünguttechnik

Balingen-Ostdorf (ots) - Ein Unbekannter brach am Wochenende in die Betriebshütte der Firma Jetter Grüntechnik in der Straße Grundlosen ein. Der Täter schlug ein Fenster ein und entriegelte so den Fenstergriff. Im Gebäude durchsuchte er mehrere Schubladen. Da sich in den dortigen Brieftaschen aber kein Bargeld befand zog er unverrichteter Dinge wieder von dannen. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf 500 Euro. Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen Einbruchs und sucht nach Zeugen. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich unter 07433 2640.

