POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unbekannter fährt PKW in der Austraße an und flüchtet

VS-Schwenningen (ots) - Noch gesucht wird der Autofahrer, der am Donnerstag gegen 15 Uhr einen in der Austraße geparkten VW fuhr und im Anschluss flüchtete. Der 30-Jährige Fahrer des VWs hatte das Fahrzeug auf Höhe der Metzgerei Haller abgestellt. Beim Zurückkommen zum Auto stelle er die Beschädigung in Höhe von 2000 Euro fest. Das Polizeirevier Schwenningen ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen werden gebeten sich unter 07720 85000 zu melden.

