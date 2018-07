POL-TUT: (Alpirsbach) Handtasche vor LIDL geklaut

Alpirsbach (ots) - Ein Unbekannter entwendete am gestrigen Donnerstag zwischen 12 Uhr und 13 Uhr eine abgestellte Handtasche vor dem LIDL Markt in der Freudenstädter Straße. Die 20 Jahre alte Besitzerin hatte die Tasche in dieser Zeit dort abgestellt. In der schwarzen Handtasche der Marke Nike befanden sich diverse Kinderkleidungsstücke und das Mobiltelefon der Geschädigten. Das Mobiltelefon des Modells iPhone 7 hat eine auffallend rosa und goldene Hülle. Sollten Sie Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, melden Sie sich unter 07444 9561390 beim Polizeiposten Alpirsbach.

