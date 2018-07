POL-TUT: (Freudenstadt) Einbruch in Waldorfschule Freudenstadt

Freudenstadt (ots) - In der Nacht zum Freitag brach ein Unbekannter über ein gekipptes Toilettenfenster in das Schulgebäude in der Friedich-List-Straße ein und entwendete eine höhere Summe Bargeld aus dem Sekretariat. Der Einbrecher hebelte das Toilettenfenster mittels Holzlatte auf und kletterte durch die Öffnung. Er begab sich daraufhin ins Sekretariat, wo er gezielt nach Bargeld suchte und mehrere hundert Euro aus verschiedenen Behältnissen entwendete. Der Einbruch wurde am Folgetag durch die Schulleitung bemerkt. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt nun wegen Einbruchs und bittet Zeugen die in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen im Bereich der Schule wahrgenommen haben, sich unter 07441 5360 zu melden.

