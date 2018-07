POL-TUT: (Loßburg) Einbruch in eine Gärtnerei in der Obere(n) Schulstraße

Loßburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein unbekannter Täter gewaltsam in eine Gärtnerei in der Obere(n) Schulstraße eingedrungen und hat daraus eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Über eine zuvor aufgehebelte elektrische Schiebetüre gelangte der Einbrecher in den Verkaufsraum der Gärtnerei. Dort durchwühlte er vorhandene Behältnisse, unter anderem auch die Ladenkasse. Aus der Kasse und einem Sparschwein, welches als Trinkgeldkasse diente, erbeutete der Unbekannt etwa 20 Euro Münzgeld. Die Polizei Alpirsbach (07444 9561390) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell