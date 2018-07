POL-TUT: (Freudenstadt) Beim Ausparken Fußgängerin übersehen - 81-jährige Frau stürzt und verletzt sich schwer

Freudenstadt (ots) - Beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke in der Straßburger Straße hat ein 27-jähriger Volvo-Fahrer am Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, eine Fußgängerin übersehen und diese angefahren. Die 81-jährige Fußgängerin kam dabei zu Fall und zog sich mehrere Prellungen, Schürfwunden und auch eine Fraktur der linken Schulter zu. Die schwer verletzte Fußgängerin musste mit einem Rettungswagen in die Freudenstädter Klinik gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell