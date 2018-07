POL-TUT: (Neuhausen ob Eck - Oberschwandorf) Rollerfahrerin bei Sturz verletzt

Neuhausen ob Eck - Oberschwandorf (ots) - Bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Neuhausen ob Eck und Oberschwandorf hat sich eine 17-jährige Rollerfahrerin nicht unerheblich verletzt. Die junge Frau war gegen 15.40 Uhr von Neuhausen in Richtung Oberschwandorf unterwegs, als sie etwa einen Kilometer nach Neuhausen mit dem Roller auf den unbefestigten Seitenstreifen kam und dabei stürzte. Ein Rettungswagen brachte die 17-Jjährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung in die Tuttlinger Klinik. Bei dem Unfall entstand am Roller rund 500 Euro Sachschaden.

