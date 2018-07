POL-TUT: (Wurmlingen) Versuchter Einbruch in Brauereigaststätte - Polizei bittet um Hinweise

Wurmlingen (ots) - Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag haben unbekannte Täter versucht, gewaltsam in eine Brauereigaststätte in der Obere(n) Hauptstraße einzubrechen. Die Unbekannten versuchten mehrfach eine Eingangstüre zu einem Spezialitätenlokal an der Richtung Bahnlinien zeigenden Gebäudefront sowie eine Türe an der Gebäuderückseite aufzuhebeln beziehungsweise aufzubrechen. Die Versuche scheiterten an der stabilen Bauweise der beiden Türen, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

