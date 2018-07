POL-TUT: (Neuhausen ob Eck - Tuttlingen, Kreisstraße 5945) Auf regennasser Straße ins Schleudern geraten und gegen entgegenkommenden Kleinlastwagen geprallt

Neuhausen ob Eck - Tuttlingen, Kreisstraße 5945 (ots) - Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 08.15 Uhr, zwischen Neuhausen und Tuttlingen auf der Kreisstraße 5945 (alte B 311) ereignet hat. Eine 44-jährige Fahrerin eines Opel Corsas war an diesem Morgen von Neuhausen in Richtung Tuttlingen unterwegs als das Heck des Wagen infolge einer nicht an die regennassen Straße angepassten Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve nach links in Richtung Gegenfahrstreifen ausbrach. Just in diesem Moment kam ein 46-Jähriger mit einem Kleinlastwagen entgegen. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zu einem heftigen Zusammenprall, wobei sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zuzog. In der Folge musste die Frau mit einem Rettungswagen in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Kreisstraße blieb während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt.

