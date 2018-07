POL-TUT: (Tuttlingen) Zwei unbekannte Täter versuchen Roller zu entwenden und werden vom Eigentümer überrascht

Tuttlingen (ots) - Zwei bislang unbekannte männliche Personen haben in den frühen Morgenstunden des Freitags versucht, einen abgestellten Roller in der Obere(n) Hauptstraße zu entwenden und sind dabei vom Eigentümer überrascht worden. Kurz nach 02.30 Uhr wollte der Rollerbesitzer nach Feierabend mit seinem in der Obere(n) Hauptstraße Ecke Salzstraße abgestellten Roller nach Hause fahren. Hierbei entdeckte der Mann zwei ihm unbekannte männliche Personen, die sich gerade an seinem Roller zu schaffen machen. Als diese den nahenden Mann bemerkten, rannten die Täter unerkannt in Richtung Innenstadt davon. Nun ermittelt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) wegen eines versuchten Rollerdiebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise zu den geflüchteten Tätern. Zu diesen liegen keine näheren Personenbeschreibungen vor.

