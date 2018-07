POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Hohe Summe Bargeld aus PKW entwendet

Albstadt-Ebingen (ots) - Ein Unbekannter entwendete am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr in der Herderstraße aus einem geparkten PKW mehrere Briefumschläge, in denen sich eine höhere Summe Bargeld befand. Der 55-jährige Besitzer hatte seinen BMW auf Höhe der Hausnummer 106 unverschlossen abgestellt. Anschließend ging er zu einem Wohnhaus. Als er sich nochmals nach dem BMW umdrehte, stand an der geöffneten Autotür ein Mann, der die Briefumschläge an sich nahm und im Anschluss flüchtete. Der 55-Jährige nahm die Verfolgung auf, verlor den Dieb aber im Bereich der Ostheimstraße aus den Augen. Eine eingeleitete Fahdnung durch die Polizei brachte keine Ergebnisse. Der Unbekannte wird als 20-30 Jahre alt beschrieben. Er war ca. 180 cm groß und korpulent. Er trug kurze braune Haare, eine braune kurze Hose und ein weißes T-Shirt. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen sich unter 07432 9550 zu melden.

