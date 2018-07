POL-TUT: (Donaueschingen) Alkoholisiert und mit voller Wucht gegen einen Baum in der Dürrheimer Straße gefahren - 5000 Euro Schaden

Donaueschingen (ots) - Alkoholisiert und mit voller Wucht ist ein ortsunkundiger 22-Jähriger am frühen Freitagmorgen mit einem Ford Mondeo auf einem Seitenarm der Dürrheimer Straße gegen einen Baum gefahren. Der junge Mann hatte Glück und wurde nicht verletzt. Der auf Montage befindliche 22-Jährige war gegen 00.30 Uhr, nach einem vorangegangenen Diskothekenbesuch, zunächst auf der August-Fischer-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Dürrheimer Straße bog der junge Mann etwas zu früh nach rechts ab und fuhr so auf einem Seitenarm der Straße in Richtung Ortsausgang. Vermutlich infolge einer bestehenden Alkoholisierung von über 1,4 Promille war der 22-Jährige der irrigen Meinung, der im Bereich des Kreisverkehrs mit der Werner-von-Siemens-Straße in einer Sackgasse endende Seitenarm der Dürrheimer Straße verlaufe weiter geradeaus. In der Folge prallte der Mondeo-Fahrer mit dem benutzten Mondeo mit voller Wucht gegen einen vorhandenen Baum am Ende der Straße. An dem schon älteren Mondeo und dem Baum entstand rund 5000 Euro Sachschaden. Nach einer durchgeführten Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss sich der beim Unfall unverletzt gebliebene 22-Jährige nun noch in einem Strafverfahren verantworten.

