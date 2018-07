POL-TUT: (Meßstetten) Beim Abbiegen anderes Auto übersehen- eine Frau schwer verletzt

Meßstetten (ots) - Am Donnerstagabend übersah ein PKW- Lenker beim Abbiegen von der Landstraße von Meßstetten in Richtung Hartheim eine entgegenkommende Autofahrerin und verursachte einen Unfall. Er selbst wurde durch die Kollision leicht und die Autofahrerin schwer verletzt. Der 62-jährige Lenker eines VW wollte auf der Landstraße von Meßstetten kommend links in Richtung Hartheim abbiegen und kollidierte dabei mit der Fahrzeugseite des Toyotas einer 59-Jährigen, die aus Richtung Unterdigisheim kam. Durch den seitlichen Aufprall kippte der Toyota zur Seite und schlitterte in die angrenzende Wiese. Die schwer verletzte Fahrerin kam zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Balingen. Der leicht verletzte Unfallverursacher wurde ambulant im Krankenhaus Albstadt behandelt. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von 5500 Euro.

