POL-TUT: (VS-Schwenningen) 86-jähriger und alkoholisierter Autofahrer verursacht hintereinander zwei Unfälle und rund 30.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots) - Ein 86-jähriger und alkoholisierter Autofahrer hat am Donnerstagabend, gegen 17.45 Uhr, hintereinander gleich zwei Unfälle in der Dauchinger Straße verursacht und dabei rund 30.000 Euro Sachschaden angerichtet. Im Bereich des Parkplatzes "Hasenhaus" fuhr der Mann mit einem Renault Twingo vom Parkplatz auf die Dauchinger Straße und übersah einen auf der Straße heranfahrenden Ford Transit. Unmittelbar nach einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge setzte der 86-Jährige zurück und prallte mit seinem Twingo gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Renault Megane. Bei den beiden Unfällen zog sich der Mann eine leichte Kopfverletzung zu. Ungeachtet der Unfälle und seiner Verletzung stieg der 86-Jährige aus und begab sich zunächst in ein dort vorhandenes Restaurant, kehrte dann aber wieder zu seinem Auto zurück. Die am Unfallort eintreffenden Beamten konnten bei dem Mann Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab über 0,6 Promille. Neben der Abgabe einer Blutprobe muss der Mann sich nun noch in einem Strafverfahren für die verursachten Unfälle unter Alkoholeinwirkung verantworten. Sein nicht mehr fahrbereiter Twingo musste abgeschleppt werden.

