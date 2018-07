POL-TUT: (Niedereschach) Während der Fahrt abgelenkt und dabei gegen Straßenlaterne geprallt - rund 7000 Euro Schaden

Niedereschach (ots) - Rund 7000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, den ein 61-jähriger Fahrer eines VW Caddys am Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, an der Ecke Lohnweg und Grundstraße aus Unachtsamkeit verursacht hat. Der Mann war auf dem Lohnweg unterwegs und schaute während der Fahrt nach einer Tasche im Wageninneren. So abgelenkt, verlor der 61-Jährige den Verlauf der Straße aus den Augen. Nach dem Überfahren eines angrenzenden Grundstückes prallte der Caddy-Fahrer mit dem Wagen gegen eine Straßenlaterne, die dabei vollständig beschädigt wurde. Personen kamen bei dem Unfall glücklicherweise nicht zu Schaden.

