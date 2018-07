POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Fahrerin bei Unfall im Kreisverkehr leicht verletzt

Albstadt-Ebingen (ots) - Da sie beim Einfahren in den Kreisverkehr eine andere Autofahrerin übersah, verursachte eine PKW-Lenkerin am Donnerstagmittag am Kreisverkehr Lautlingerstraße/ Lerchenstraße einen Unfall. Die 43 Jahre alte Renaultfahrerin kam aus der Keltenstraße und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Den Skoda einer 57-Jährigen übersah sie hierbei und fuhr dem PKW in die Seite. Durch den Unfall verletzte sich die 57-Jährige im Hüftbereich. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell