POL-TUT: (Winterlingen-Blättringen) eine Verletzte bei Unfall auf der Bundesstraße

Winterlinge-Blättringen (ots) - Am Donnerstagmorgen verunfallten auf der B463 an der Abfahrt nach Storzingen n Richtung Sigmaringen drei Fahrzeuge, wodurch eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Ein 63 Jahre alter BMW-Lenker erkannte den stockenden Verkehr im Bereich einer Baustelle zu spät und fuhr auf die vor ihm stehende 32-jährige Fordfahrerin auf. Durch den Aufprall wurde der Ford auf den davor stehenden Daimler eines 39 Jahre alten Mannes aufgeschoben. Die durch den Unfall leicht verletzte Fordfahrerin kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen wird auf 14 000 Euro geschätzt. Der Ford und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

