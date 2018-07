POL-TUT: (Dotternhausen) Nach riskantem Überholmanöver trotz Gegenverkehrs- Polizei sucht Zeugen

Dotternhausen (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker überholte am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Landstraße zwischen Dotternhausen und Roßwangen trotz Gegenverkehrs einen LKW, sodass die entgegenkommende Autofahrerin gänzlich in den Grünstreifen ausweichen musste. Die 33 Jahre alte VW- Fahrerin befuhr die Landstraße in Richtung Dotternhausen, als auf dem Abschnitt zwischen der links- und rechtsseitigen Parkbucht im Gegenverkehr ein silberner Kombi einen entgegenkommenden LKW überholte. Durch das Ausweichmanöver in den Grünstreifen um eine frontale Kollision zu verhindern entstand am VW der 33- Jährigen kein Schaden. Das Polizeirevier Balingen ermittelt nun gegen den Kombifahrer wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet Zeugen sich zu melden. Hinter dem LKW fuhren mehrere Fahrzeuge die eventuell wichtige Hinweise in dieser Sache geben könnten. Sie werden gebeten sich unter 07433 2640 zu melden.

