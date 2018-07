POL-TUT: (Haigerloch-Owingen) Auffahrunfall fordert zwei leicht Verletzte auf der B463

Haigerloch-Owingen (ots) - In Folge von Unachtsamkeit ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der B463 im Bereich Owingen ein Auffahrunfall, bei dem sich die Fahrer der beiden beteiligten PKWs leicht verletzten. Eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr die Bundesstraße in Richtung Bisingen und bemerkte die Staubildung kurz nach dem Einrichtungshaus Wohn Schick zu spät. Durch die Kollision der beiden VWs wurden sowohl die Verursacherin, wie auch der 27 Jahre alte Vorrausfahrende leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Balingen verbracht. An den beiden VWs entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

