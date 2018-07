POL-TUT: (Dietingen) Sekundenschlaf auf der Autobahn- LKW kollidiert mit Leitplanke

Dietingen (ots) - Weil der Fahrer einen Sekundenschlaf hatte, kollidierte ein Klein-LKW am Donnerstagabend auf der A81 bei Dietingen mit der Leitplanke. Der 20 Jahre alte Fahrer war mit drei Arbeitskollegen in dem LKW in Fahrtrichtung Singen unterwegs, als er während der Fahrt kurz einschlief. Der LKW geriet in der Folge von der Fahrspur. Durch einen Schrei seiner Mitfahrer wurde der 20-Jährige geweckt und erschrak. Er übersteuerte das Fahrzeug und geriet ins schleudern. Letztendlich kollidierte er mit der Mittelleitplanke. Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Durch die Kollision entstand am LKW ein Schaden von mehr als 10 000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf 1400 Euro geschätzt. Die Autobahnmeisterei war ebenfalls an der Unfallstelle, um die durch den Unfall entstandene Verunreinigung der Fahrbahn zu beseitigen. Der LKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

