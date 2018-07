POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Auto fährt gegen Hauswand der Gaststätte Jägerhof

Oberndorf am Neckar (ots) - In der Nacht zum Freitag gegen Mitternacht verlor ein Autofahrer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit der Hauswand der Gaststätte Jägerhof in der Talstraße. Der 24 Jahre alte Fahrer befuhr die Klosterstraße mit überhöhter Geschwindigkeit und bog an der Einmündung zur Talstraße nach rechts ab ohne Anzuhalten. Kurz nach dem Abbiegen gab der junge Mann bereits wieder Gas und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW kam nach rechts von der Straße ab und krachte gegen die Hauswand des Jägerhofs, die derzeit eingerüstet ist. So entstand an dem Gerüst und der Hauswand ein noch nicht abschätzbarer Schaden. Beim BMW löste durch die Kollision der Airbag aus, sodass der Unfallverursacher leicht verletzt wurde. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden von 15 000 Euro. Es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr sicherte das Gerüst während und nach der Bergung.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell