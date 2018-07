POL-TUT: Veranstaltung der AfD und Kundgebungen des "OAT VS" verlaufen friedlich

VS-Villingen (ots) - Die Partei Alternative für Deutschland (AfD) hat am Donnerstagabend in der Neuen Tonhalle eine Veranstaltung mit mehreren Redebeiträgen durchgeführt. Zur Veranstaltung waren rund 170 Gäste gekommen. In Zusammenhang mit dieser Veranstaltung hat die Antifa-Bewegung "Offenes Antifaschistisches Treffen Villingen-Schwenningen" (OAT VS) und die IG Metall Jugend eine zeitgleiche Kundgebung bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen angemeldet. Zu dieser Kundgebung fanden sich rund 40 Interessierte auf dem Latschariplatz ein. Anschließend versammelten sich etwa 70 bis 80 Personen auf dem Vorplatz der Neuen Tonhalle zu einer weiteren, kurzen Kundgebung. Die Polizei Villingen wurde von Einsatzbeamten des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt und konnte einen störungsfreien Verlauf der Veranstaltung sowie der Kundgebungen gewährleisten.

