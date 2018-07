POL-TUT: (Donaueschingen, B 27/33) Bei Starkregen in die Leitplanken geprallt - Autofahrer leicht verletzt

Donaueschingen, Bundesstraße 27/33 (ots) - Ein mit drei Personen besetzter VW Golf ist am Mittwochabend bei Starkregen im Bereich der Anschlussstelle Bundesstraße 27/33, Donaueschingen Nord, ins Schleudern geraten und in die Leitplanken geprallt. Der 22-jährige Fahrer des Golfs war gegen 18.15 Uhr auf der B 27/B33 - von Villingen kommend - in Richtung Hüfingen unterwegs. Aufgrund einer nicht an den heftigen Regen angepassten Geschwindigkeit kam es im Bereich des Beschleunigungsstreifens der Anschlussstelle Donaueschingen Nord zum Aquaplaning, in dessen Verlauf der Golf schleuderte und in die Leiplanken krachte. Bei dem Unfall zog sich der 22-Jährige leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Auch die beiden Mitfahrerinnen im Auto - die Mutter und die Schwester des jungen Autofahrers - wurden vorsorglich in der Klinik untersucht, hatten sich aber keine Verletzungen zugezogen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den mit rund 7000 Euro erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Golf.

