POL-TUT: (VS-Schwenningen) Einbruch in Lagerhalle im Steinkirchring - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein unbekannter Täter in eine Lagerhalle im Steinkirchring eingebrochen, die von zwei Firmen - einem Ventilator-Hersteller und einem Transportunternehmen genutzt wird. Gewaltsam gelangte der Unbekannte nach dem Aufhebeln einer Zwischentüre in einen Büroraum des Transportunternehmens. Dort konnte der Täter eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag sowie Briefmarken im Wert von rund 200 Euro erbeuten. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise

