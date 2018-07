POL-TUT: (Hüfingen - Hausen vor Wald, L 171) Unfall zwischen Traktor und Auto verläuft glimpflich

Hüfingen - Hausen vor Wald, L 171 (ots) - Ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, gegen 11.30 Uhr, zwischen Hüfingen und Hausen vor Wald auf der Landesstraße 171 bei einem Zusammenstoß eines Ford Fiestas mit einem Traktor ereignet hat, ist glücklicherweise glimpflich verlaufen. Ein 33-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine der Marke Fendt mit Anhänger wollte von einem Feldweg nach rechts auf die L 171 in Richtung Hausen vor Wald abbiegen. Hierbei übersah der Traktor-Fahrer wegen einem vorhandenen Baum einen Ford Fiesta, der sich auf der L 171 von Hüfingen kommend der Einmündung des Feldweges näherte. Zwischen dem Ford und dem linken Vorderrad des Traktors kam es zu einem Streifvorgang, in deren Folge der Ford eines 78-jährigen Autofahrers ins Schleudern geriet. Der Wagen drehte sich um etwa 180 Grad und kam von der Fahrbahn ab. Nach der Fahrt über eine etwa zwei Meter abfallende Böschung kippte der Fiesta auf die Fahrerseite und blieb so in einer angrenzenden Wiese liegen. Der 78-jährige Autofahrer hatte erhebliches Glück und konnte sich selbst und unverletzt aus dem auf der Seite liegenden Wagen befreien. An dem schon älteren Auto entstand rund 3000 Euro Sachschaden. Der Traktor blieb unbeschädigt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich später um die Bergung und den Abtransport des Fiestas.

