POL-TUT: (VS-Schwenningen) Über 10.000 Euro Schaden an einem Porsche und einem Renault Kangoo nach Unfall an der Kreuzung Pestalozzistraße und Gustav-Schwab-Straße

VS-Schwenningen (ots) - Über 10.000 Euro Sachschaden an einem Porsche Panamera und an einem Renault Kangoo sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochmittag, gegen 12.20 Uhr, an der Kreuzung der Pestalozzistraße mit der Gustav-Schwab-Straße passiert ist. Dort achtete ein 30-jähriger Renault-Fahrer - unterwegs auf der Gustav-Schwab-Straße - nicht auf einen bevorrechtigten Porsche, dessen 38-jähriger Fahrer sich von rechts auf der Pestalozzistraße der Kreuzung näherte. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

