POL-TUT: (Tuningen) Feuerwehreinsatz in der Heubergstraße nach vorangegangenem Blitzeinschlag und später entstehendem Brand an einem Dachstuhl

Tuningen (ots) - Zu einem Einsatz der Tuninger Feuerwehr ist es am Mittwochnachmittag wegen eines Blitzeinschlages und einem dadurch etwa drei Stunden später entstandenen Brand an einem Dachstuhl eines Wohnhausanbaus in der Heubergstraße gekommen. Zwischen 10 Uhr und 13 Uhr zog ein Unwetter mit Blitzschlag über den Bereich von Tuningen. In dieser Zeit hörte eine Bewohnerin im Vorbau des Hauses in der Heubergstraße einen lauten Schlag und nahm einen grellen Blitzeinschlag war. Bei der Überprüfung konnte die Bewohnerin jedoch nichts entdecken, außer dass die Telefonleitung nicht funktionierte. Im dahinter gelegenen Wohnhausanbau stellte die dortige Eigentümerin gegen 13.30 Uhr fest, dass drei Elektro-Sicherungen des Hauses ausgelöst hatten. Die Sicherungen konnten wieder eingeschaltet werden. Erst gegen 15 Uhr entdeckten dann Nachbarn, dass aus dem Dachstuhl des Wohnhausanbaus Qualm austrat und dort kleine Flammen zu sehen waren. Die nach der Verständigung durch die Nachbarn sofort mit mehreren Fahrzeugen anrückende Feuerwehr Tuningen konnte den beginnenden Brand am Dachstuhl schnell löschen, so dass das Feuer nicht auf das Wohnhaus übergreifen konnte. Dennoch entstand an dem Dachstuhl rund 15.000 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

