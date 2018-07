POL-TUT: (Baiersbronn-Klosterreichenbach) Hoher Sachschaden nach Vorfahrtverletzung in der Murgtalstraße

Baiersbronn-Klosterreichenbach (ots) - Da er eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin übersah, verursachte am Mittwochmorgen ein PKW-Lenker an der Kreuzung Murgtalstraße/Bahnhofstraße einen Unfall. Der 52 Jahre alte Lenker eines VW befuhr die Bahnhofstraße und wollte die Murgtalstraße queren. Dabei übersah er die 19-jährige Audifahrerin, die die vorfahrtsberechtigte Murgtalstraße befuhr und nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Durch die darauffolgende Kollision entstand an den beiden PKWs ein Gesamtschaden von 10 000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

