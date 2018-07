POL-TUT: (Trossingen) LKW fährt geparktes Auto an und flüchtet

Trossingen (ots) - Am gestrigen Mittwoch gegen 15.00 Uhr fuhr ein LKW ein geparktes Auto in der Bismarckstraße. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern fuhr er im Anschluss weiter. Der weiße LKW mit festem Aufbau streifte am Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Audi, wodurch dieser stark beschädigt wurde. Nach kurzem Bremsen fuhr der Verursacher aber in Fahrtrichtung Aixheim weiter. Ein Anwohner, der den Vorfall aus dem dritten Stock beobachtet hatte, konnte sagen dass es sich um einen LKW mit Freiburger Zulassung gehandelt hat. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, denen dieser LKW aufgefallen ist oder die den Unfall beobachtet haben, sich unter 07424 93180 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell