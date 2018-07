POL-TUT: (Sulz am Neckar) Radfahrer von Hund in die Wade gebissen

Sulz am Neckar (ots) - Ein 75-jähriger Radfahrer ist mit seinem Fahrrad am Dienstag, gegen 9.20 Uhr, auf der Balinger Straße stadtauswärts unterwegs gewesen und passierte die Einfahrt zu einem Privatgrundstück. Der Biker hörte noch Hundegebell und wurde sodann in die linke Wade gebissen. Gegen den Hundehalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

