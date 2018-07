Sulz am Neckar / BAB 81 (ots) - Rund 15.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 10.30 Uhr, auf der Autobahn 81 entstanden. Ein 37-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Singen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Sulz musste der Audi-Fahrer auf der nassen Fahrbahn stark abbremsen, weil ein Lastzugfahrer auf den Überholstreifen wechselte. Hierbei verlor der 37-Jährige die Kontrolle über den Wagen und schleuderte in die Leitplanken. Der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell