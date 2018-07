POL-TUT: (Donaueschingen) Handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Donaueschingen (ots) - Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern, die sich bereits am vergangenen Samstag, 30.06., auf der Stadionstraße Ecke Humboldstraße ereignet hat, sucht die Polizei Donaueschingen Zeugen. Vorausgegangen war ein Überholvorgang zwischen den beiden Autofahrern kurz nach 17 Uhr auf der Pfohrener Straße, zwischen dem Kreisverkehr Richtung Asen und dem Kreisverkehr "Pferdekreisel". Anschließend abgebogen auf die Stadionstraße veranlasste der zuvor überholte 47-jährige Fahrer eines VWs den nun vorausfahrenden 54-jährigen Fahrer eines BMWs mit mehrfacher Lichthupe und Hupen zum Anhalten. In der Folge kam es dann zur handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, die dabei leicht verletzt wurden. Personen, welche den vorangegangenen Überholvorgang und die folgende Auseinandersetzung der beiden Autofahrer am frühen Samstagabend beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

