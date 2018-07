POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Beim Ein- oder Ausparken anderes Auto beschädigt und sich nicht gemeldet

Furtwangen im Schwarzwald (ots) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Bahnhofstraße hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr, einen dort abgestellten Kleingeländewagen des Typs Suzuki SX4 beschädigt. Ohne sich weiter um den verursachten Schaden an dem Suzuki in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Furtwangen (07723 929480) entgegen.

