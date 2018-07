POL-TUT: (VS-Schwenningen) In Lagerhalle eines Fahrradgeschäftes eingebrochen und zwei Mountainbikes gestohlen

VS-Schwenningen (ots) - Unbekannte Täter - eventuell zwei Personen - sind in der Nacht von Montag auf Dienstag durch das Einschlagen einer Scheibe gewaltsam in eine Lagerhalle eines Fahrradgeschäftes in der Schonacher Straße eingebrochen und haben daraus zwei hochwertige Elektro-Mountainbikes gestohlen. Die Polizei Schwenningen (07720 85000) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

