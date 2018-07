POL-TUT: (Bad Dürrheim) Unbekannter versucht in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Scheffelstraße einzubrechen - Polizei bittet um Hinweise

Bad Dürrheim (ots) - Am Dienstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, hat ein derzeit noch unbekannter Täter versucht, in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Ecke Scheffelstraße und Schulstraße einzubrechen. Ein Bewohner des Hauses hörte Geräusche aus dem Keller und wollte nachsehen. Davon aufgeschreckt, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt aus dem Haus. Bei der späteren Überprüfung durch die hinzugerufene Polizei konnten entsprechende Hebelspuren an der Haustüre des Mehrfamilienhauses und an der Kellertüre festgestellt werden. Personen, die am Dienstagnachmittag verdächtige Wahrnehmungen an dem Haus Ecke Scheffelstraße und Schulstraße gemacht oder dort Verdächtige gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim (07726 939480) in Verbindung zu setzen.

