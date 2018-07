POL-TUT: (Tuningen, Auffahrt B 523) Unbekannter Autofahrer einer schwarzen Limousine verursacht Unfall eines VW Polos und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Tuningen, Auffahrt Bundesstraße 523 (ots) - Rund 8000 Euro Sachschaden an einem VW Polo sind die Folgen eines Unfalls, den ein derzeit noch unbekannter Fahrer einer schwarzen Limousine am Dienstagabend, kurz nach 18 Uhr, an der Auffahrt zur Bundesstraße 523 bei Tuningen verursacht hat und dann geflüchtet ist. Gerade als die Fahrerin des Polos in der Auffahrt zur B 523 in Richtung Schwenningen unterwegs war, kam der Unbekannte entgegen und fuhr dabei zu weit links. Um einen Zusammenstoß mit der auf ihrem Fahrstreifen entgegenkommenden schwarzen Limousine zu verhindern, wich die 36-jährige Polo-Fahrerin nach rechts aus und prallte in die Leitplanken. Ohne sich um den verursachten Unfall des Polos zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Schwenningen (07720 85000) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

