POL-TUT: (VS-Schwenningen) Mit Einkaufswagen zwei geparkte Autos beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots) - Mit einem Einkaufswagen gleich zwei nebeneinander geparkte Autos beschädigt hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Grubenäckerstraße. Der Unbekannte ging mit dem von einem Discounter stammenden Einkaufswagen zwischen den vor den Anwesen 13 und 15 geparkten Autos - einem Mercedes und einem VW Golf - hindurch und richtete dabei an beiden Fahrzeugen Kratzer an. Nun hat die Polizei Schwenningen (07720 85000) entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

