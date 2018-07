POL-TUT: (Rottweil) Vandalismus im Parkhaus am Kriegsdamm

Rottweil (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 27.6.18, und Freitag, 29.6.18, das Parkdeck 4 des Parkhauses am Kriegsdamm erheblich beschädigt. Die Vandalen besprühten die Wände mit verschiedenen Schriftzügen in gelber, pinker und lila Farbe. Auf dem Boden entfachten die Unbekannten ein Lagerfeuer. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Hinweis zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

