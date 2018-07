POL-TUT: (Horb am Neckar) Palme am Bahnhof in Brand gesetzt

Horb am Neckar (ots) - Ein betrunkener Unbekannter steckte Dienstagnacht eine Palme am Bahnhofplatz in Brand und machte sich im Anschluss aus dem Staub. Der Vorfall wurde von einer 21 Jahre alten Frau beobachtet. Die Zeugin meldete den Brand der Polizei und löschte im Anschluss die Flammen. Der Schaden der an der Palme für die Stadt Horb entstanden ist, lässt sich noch nicht beziffern. Hinweise auf den Täter sind vorhanden. Das Polizeirevier Horb ermittelt. Unter 07451 960 können Sie sich melden, falls Sie sachdienliche Beobachtungen gemacht haben.

