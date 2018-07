POL-TUT: (Aldingen) Weitere Rasenmäherdiebstähle werden bekannt

Aldingen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag sind wohl noch zwei weitere Rasenmäher entwendet worden, wie nun bekannt wurde. Wie bereits gestern berichtet, klauten Unbekannte in der Nacht zum Montag die Rasenmäher der katholischen Kirchengemeinde St. Marien und des Vereins Donauschwaben. Nun wurde auch das Fehlen des aufsitzbaren Mähtraktors der Spielvereinigung Aldingen und des Bezinrasenmähers der Gartenfreunde Aldingen bekannt. Der Mähtraktor der war in einem Carport auf der Gelände der Spielvereinigung in der Spaichinger Straße abgestellt gewesen. Die Diebe schoben einige andere Geräte zur Seite, um gezielt zu dem Mähtraktor zu gelangen. Der Bezinrasenmäher der Gartenfreunde befand sich in einem mit Vorhängeschloss gesicherten Geräteschuppen. Auch die Kleingartenanlage der Gartenfreunde selbst war durch ein verschlossenes Eingangstor gesichert. Beide Schlösser überwanden die Täter. Der Diebstahlsschaden in beiden Fällen wird auf insgesamt 4500 Euro geschätzt. Da angenommen wird, dass die selbe Tätergruppierung in einer Nacht alle vier Rasenmäher entwendete, ist davon auszugehen, dass sie mit einem entsprechend großen Fahrzeug unterwegs waren und die Geräte abzutransportieren. Das Polizeirevier Spaichingen bittet daher insbesondere um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, die in der Zeit von Sonntag auf Montag in Aldingen aufgefallen sind. Bei Hinweisen melden Sie sich unter 07424 93180.

